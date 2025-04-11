Talas Antika Pazarı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde nostalji meraklılarını bir araya getirecek "Talas Antika Pazarı" 13 Nisan Pazar günü açılacak.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dikkat çeken kültür sanat etkinliklerinden birisi olan pazara, Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Antika meraklılarına renkli seçenekler sunan pazarda halı, kilim ve seccade, tespih, saat, para, pul ve nostaljik ev eşyaları gibi binlerce ürün satışa sunuluyor.

Hem koleksiyoncular hem de antikaya ilgi duyanlar için fırsatlar sunacak pazar, Mevlana Mahallesi'nde 13 Nisan Pazar günü kurulacak.