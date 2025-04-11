Kayseri'de Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşa edilen Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi, hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kentteki sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi.

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde toplam 320 metrekarelik inşaat alanında yapımı tamamlanan içerisinde 4 muayene odası, aşı-bebek-çocuk izleme odası, acil müdahale odası, üreme sağlığı ve gebe işlem odası ile laboratuvar yer alan Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi, hizmete başladı.

Konforlu, donanımlı bir şekilde vatandaşlara kapılarını açan merkezin yatırım tutarının 7 milyon 979 bin 921 lira olduğu belirtildi.