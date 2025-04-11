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        Kayseri'de Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşa edilen Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi, hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:03
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        Kayseri'de Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşa edilen Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi, hizmet vermeye başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kentteki sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi.

        Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde toplam 320 metrekarelik inşaat alanında yapımı tamamlanan içerisinde 4 muayene odası, aşı-bebek-çocuk izleme odası, acil müdahale odası, üreme sağlığı ve gebe işlem odası ile laboratuvar yer alan Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi, hizmete başladı.

        Konforlu, donanımlı bir şekilde vatandaşlara kapılarını açan merkezin yatırım tutarının 7 milyon 979 bin 921 lira olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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