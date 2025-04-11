Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği gerçekleştirilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin 18-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği kapsamında çocukların kitap okuyabileceğini, çeşitli atölyelere katılabileceğini ve farklı etkinliklerle eğlenceli zaman geçirebileceğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklarımıza verdiğimiz değerle önemi, onlara olan güvenimizi ve sevgimizi gösterdiğimiz önemli bir gündür. Biz de bu özel günü içine alan haftayı, Kayseri’deki tüm çocuklarımıza unutulmaz bir deneyim yaşatacak şekilde kutlamak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de gelişebileceği bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde olacak."