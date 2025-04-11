Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri-Malatya yolunun bir bölümü, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunun Pınarbaşı-Gürün bölümü tüm araçlara kapatıldı.

Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.