Kayseri'de tır ile çarpışan otomobildeki sürücü ile eşi öldü
Kayseri'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kayseri-Pınarbaşı kara yolunun 40. kilometresinde Mehmet Karataş'ın (68) kullandığı 46 EU 360 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ve eşi Fatma Karataş (60) ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekipleri Karataş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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