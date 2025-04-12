Kayseri'de ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu
Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek telef oldu.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek telef oldu.
İlçeye bağlı Şeyhşaban köyünde yaşayan İsmail Çakmak'a ait kullanılmayan ev ile altında bulunan ahır, kar ve sağanağın etkisiyle çöktü.
Çökme sonucu ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek enkazın altında kalarak telef oldu.
Çakmak ve ailesinin ahırın yanındaki başka bir evde yaşadığı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.
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