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        Kayseri'de ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:39
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        Kayseri'de ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek telef oldu.

        İlçeye bağlı Şeyhşaban köyünde yaşayan İsmail Çakmak'a ait kullanılmayan ev ile altında bulunan ahır, kar ve sağanağın etkisiyle çöktü.

        Çökme sonucu ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek enkazın altında kalarak telef oldu.

        Çakmak ve ailesinin ahırın yanındaki başka bir evde yaşadığı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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