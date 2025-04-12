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        Başkan Büyükkılıç'tan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'na ziyaret

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:29 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:29
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        Başkan Büyükkılıç'tan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'na ziyaret
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Paralimpik oyunlarına hazırlanan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyetiyle Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde bir araya geldi.

        Milli takımın Kayseri'de kamp yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, kentin engelliler için de yaşanılabilir bir şehir olduğunu belirterek, engellilerin ve sporcuların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.

        Kamp sonrasında 20 sporcu içerisinden seçilecek 14 oyuncu, 2028 Paralimpik oyunlarında Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı formasıyla mücadele edecek.

        Ziyarette Büyükkılıç'a, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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