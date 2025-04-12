İsrail'in Gazze'ye saldırıları Kayseri'de protesto edildi

Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından "Gazze için meydandayız" sloganıyla Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan Furkan Yılmaz Altunöz, küresel vicdanın, insanlığın ve Müslümanların ayakta olduğunu söyledi.

Zalimleri korkulu gecelerin beklediğini ifade eden Altunöz, "Onlar uykularını kaybettiler. Sokağa çıkamaz oldular. Tarih, Allah ve melekler bizden yanadır. Siz Müslümansınız ve Anadolu'sunuz. 7 Ekim 2023'te yeni bir dönem başlamıştır. Bunun adı 'Gazze Rönesansı'dır. O süreç bütün hızıyla devam etmektedir. Gazze'de başlayan insanlık ve özgürlük direnişini selamlıyorum."

Açıklamanın ardından İsrail aleyhine sloganlar atılarak, tekbir getirildi.

Etkinlik, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı duayla sona erdi.