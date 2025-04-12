Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 392 sikke ve obje ele geçirildi

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 367 sikke ve 25 tarihi obje ele geçirildi.

Kayseri'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 392 sikke ve obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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