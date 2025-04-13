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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:55
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kolovetsios (Dk. 36 Karimi), Hosseini, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Attamah, Cardoso, Bourabia, Mane, Bahoken

        Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Espinoza, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes, Rodrigues, Da Costa, Fall

        Sarı kartlar: Dk. 2 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 31 Bourabia, Dk 45 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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