Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kolovetsios (Dk. 36 Karimi), Hosseini, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Attamah, Cardoso, Bourabia, Mane, Bahoken
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Espinoza, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes, Rodrigues, Da Costa, Fall
Sarı kartlar: Dk. 2 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 31 Bourabia, Dk 45 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)
KAYSERİ
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