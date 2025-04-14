Kayseri'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda M.F.E'nin kullandığı 51 AAY 813, M.Y. idaresindeki 38 BB 104 ve E.A. yönetimindeki 50 EE 111 plakalı otomobiller buzlanma nedeniyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan aynı yolda, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen E.G. idaresindeki 38 S 0810 plakalı servis minibüsüne otomobil çarptı.
Ulaşımın bir süre aksamasına neden olan kazada yaralanan olmadı.
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