Kayseri'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Ulaşımın bir süre aksamasına neden olan kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda M.F.E'nin kullandığı 51 AAY 813, M.Y. idaresindeki 38 BB 104 ve E.A. yönetimindeki 50 EE 111 plakalı otomobiller buzlanma nedeniyle çarpıştı.

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