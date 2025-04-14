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        Kayseri'de "Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi Eğitim Modülleri" toplantısı gerçekleştirildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla hayata geçirdiği "Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi Eğitim Modülleri"nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:22
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        Kayseri'de "Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi Eğitim Modülleri" toplantısı gerçekleştirildi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla hayata geçirdiği "Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi Eğitim Modülleri"nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi Eğitim Modülleri"nin ilk bilgilendirme toplantısı, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

        Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesinden akademisyenler, akredite arama kurtarma dernekleri üyeleri ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin eğitmenleri bir araya geldi.

        Engelli bireylerin afet farkındalık eğitimlerinin 7 engel türüne özel olarak hazırlanması gerekliliğinden yola çıkılarak yapılan toplantıda, akredite kurumların saha tecrübeleri, eğitmenlerin engelli bireyler ile ilgili gözlemleri, akademisyenlerin katkılarıyla eğitim modülleri haline getirildi.

        Afet yönetimi sürecinde engelli bireylerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekilen toplantıda, modülün ülke genelindeki tüm belediyelere örnek teşkil etmesi hedeflendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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