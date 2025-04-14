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        Talas Belediyesinde 2026 yılı arsa değerleri belirlendi

        Talas Belediyesinde 2026 yılından itibaren 4 yıl için geçerli olacak arsa birim değerlerini belirlemek amacıyla değer tespit komisyonu toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:27 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:27
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        Talas Belediyesinde 2026 yılı arsa değerleri belirlendi
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        Talas Belediyesinde 2026 yılından itibaren 4 yıl için geçerli olacak arsa birim değerlerini belirlemek amacıyla değer tespit komisyonu toplandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Talas Belediyesinden iki yetkili, Vergi Dairesinden iki temsilci, Kayseri Ticaret Odasından bir üye, Tapu Müdürlüğünden görevli ile birlikte ilçedeki mahalle muhtarları katıldı.

        Geniş katılımla yapılan toplantıda, 2026 yılından itibaren uygulanacak arsa rayiç bedelleri mahalle, cadde ve sokak ele alınarak detaylı şekilde değerlendirildi.

        Gerçekleştirilen çalışmada, hem vatandaşların mağdur olmaması hem de belediye hizmetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla dengeli ve adil bir fiyatlandırma hedeflendi.

        Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplantının ortak akıl olduğunu ve 4 yılda bir yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Talas, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe. Bu gelişim, arsa ve emlak değerlerine de yansıyor. Alınan kararlar, önümüzdeki yıl uygulanacak emlak vergileri başta olmak üzere pek çok idari işlemde referans olacak."

        Toplantı sonunda belirlenen yeni değerlerin, resmi işlemlerin yanı sıra yatırımcılar için de yol gösterici olacağı, ilçedeki kentsel gelişimin daha planlı bir şekilde ilerlemesinin sağlanacağı belirtildi.

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