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        Kayseri'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 23:23 Güncelleme: 14.04.2025 - 23:23
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        Kayseri'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y'yi (37) operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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