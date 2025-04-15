Talas Belediyesi 33 villa parseli için ihale yapacak

Talas Belediyesince Akçakaya ve Endürlük mahallelerindeki 33 villa parseli için ihale yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihaleden elde edilecek gelir, belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

İlk olarak mülkiyeti Talas Belediyesine ait Akçakaya Mahallesi'nde site yapmaya uygun 25 villa parseli satışa çıkarılacak.

Bu taşınmazların ihalesinin ardından Endürlük Mahallesi'ndeki site yapmaya uygun 8 villa parseli satışa sunulacak.

Her iki bölgedeki taşınmazların yatırımcısına 36 aya kadar taksit imkanı sunulacağı ihaleler, Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda 17 Nisan 2025 tarihinde saat 15.00'te başlayacak.