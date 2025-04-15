Büyükşehir Belediyesinden kırsala 674 milyon liralık yatırım

Kayseri'de 6 yılda kırsal mahallelere 674 milyon 366 bin lirayı aşan yatırım yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere kilitli parke, çocuk oyun grupları, mezarlık duvarları, hazır mezarlar, halı sahalar, sosyal tesis ve okul onarımları ile masa, sandalye, bank gibi temel ihtiyaçlara yönelik yatırımlar 674 milyon 366 bin lirayı aştı.

Kırsala yönelik yatırımlar kapsamında, 344 mahallede ihale ile kilitli parke yapımı, 361 mahalleye üretimden parke verilmesiyle toplam 3 milyon 979 bin 632 metrekare kilitli parke döşendi.

448 mahalleye çocuk oyun grubu kazandırılarak, kırsalda yaşayan çocuklar için modern oyun alanları oluşturuldu. 279 mahallede mezarlık duvarı, 193 mahallede hazır mezar, 135 mahallede halı saha yapılırken, her biri mahallelerin sosyal dokusuna önemli katkı sundu.

459 mahallede bina, sosyal tesis, cami, okul yapım ve onarımı gerçekleştirilerek eğitim ve ibadet ortamları modernleştirilirken, ayrıca 16 ilçe ve mahalleye toplam 37 bin 218 adet masa, sandalye, bank ve kamelya gibi sosyal donatılar temin edildi.