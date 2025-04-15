Kocasinan Belediyesinin asfalt freze aracı hem çevreyi koruyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

Kocasinan Belediyesinin çevreci asfalt freze aracı sayesinde ömrünü tamamlamış asfaltlar geri dönüştürülerek hem çevre korunuyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin kendi öz kaynaklarıyla araç filosuna kattığı asfalt freze makinesinin 500 bin avro değerinde olduğunu, bu yaz döneminde ilçenin her bir köşesinde asfaltlanmadık yer kalmayacağını belirtti.

Çolakbayrakdar, kendi kendine yeten belediye olarak Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt aracının Kayseri için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 8 yıldır yüzde 100 yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle üretim gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün asfalt şantiyesini buraya taşıdık. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. 2023 yılında hizmete sunduğumuz agrega üretim tesisiyle asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. 2023 yıllarında Kocasinan'ın yollarında kendi asfalt freze makinamızla çalışmaya başladık. Bu tesislerin toplam maliyeti 200 milyon lira olup tamamı öz sermayemizle gerçekleştirilmiştir."