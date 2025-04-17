Kayseri'de silahla vurulan kişi yaralandı

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından T.Ç, hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak'ta, E.S. ile T.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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