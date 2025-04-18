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        Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:36
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        Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başladı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen şenliğin açılış törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Burada konuşan Vali Çiçek, önemli bir hizmet olan fuarda çocukların kitaba alışmasının büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

        Dijital bağımlılığın artık bütün haneleri tehdit eden ve hiçbir ayrım gözetmeyen bir hastalık haline geldiğine dikkati çeken Çiçek şöyle konuştu:

        "Ancak öyle bir zamana geldik ki dışarısı evimizden daha güvenli bir hale geldi. Çünkü hemen yanı başımızda dijital bağımlılık içerisindeki çocuk dünyadan kopuyor. Yanımızdaki oğlumuzu veya kızımızı güvenli sayıyoruz. Kesinlikle bedeni bizimle ama ruhu bambaşka yerde geziyor. Hep beraber çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarmak için mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele bunu 'hayır yapma' demekle olmuyor. En büyük silahlardan biri de kitaplarımız ve spor."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da fuarda yazarlar ve yayınevlerinin öğrencilerle buluşacağını belirterek, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini kaydetti.

        Büyükkılıç, binlerce öğrencisi ile genç ve dinamik bir yapısı olan Kayseri'de eğitime hizmet ettiklerini ifade ederek, gençlerin donanımlı, özgüvenli ve eğitimli olması için gayret ettiklerini vurguladı.

        Gençlerin dijital zehirlenmelerinden kurtulmalarının yolunun eğitim ve spordan geçtiğini söyleyen Büyükkılıç, çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından protokol ve çocukların kurdele kesimiyle fuarın açılışı gerçekleştirildi.

        18-27 Nisan tarihleri arasında millet bahçesi içerisinde çocukları misafir edecek şenlikte etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve imza günleri de olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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