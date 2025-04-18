Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen şenliğin açılış törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, önemli bir hizmet olan fuarda çocukların kitaba alışmasının büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Dijital bağımlılığın artık bütün haneleri tehdit eden ve hiçbir ayrım gözetmeyen bir hastalık haline geldiğine dikkati çeken Çiçek şöyle konuştu:

"Ancak öyle bir zamana geldik ki dışarısı evimizden daha güvenli bir hale geldi. Çünkü hemen yanı başımızda dijital bağımlılık içerisindeki çocuk dünyadan kopuyor. Yanımızdaki oğlumuzu veya kızımızı güvenli sayıyoruz. Kesinlikle bedeni bizimle ama ruhu bambaşka yerde geziyor. Hep beraber çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarmak için mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele bunu 'hayır yapma' demekle olmuyor. En büyük silahlardan biri de kitaplarımız ve spor."