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        Kayseri'de 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:00 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:00
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        Kayseri'de 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente şehir dışından kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kent girişinde bir aracı durduran ekipler, araçta 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyonda Y.T. (30) gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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