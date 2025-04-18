Kayseri'de 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente şehir dışından kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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