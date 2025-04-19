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        11 yaşındaki para masa tenisçi Berra'nın milli takım mutluluğu

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ kolu dirseğinin üstünden ampute edilen 11 yaşındaki Berra Çiftçi, para masa tenisinde milli takıma davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:10
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        11 yaşındaki para masa tenisçi Berra'nın milli takım mutluluğu
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ kolu dirseğinin üstünden ampute edilen 11 yaşındaki Berra Çiftçi, para masa tenisinde milli takıma davet edildi.

        Kıranardı Şehit Zekeriya Altunok Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Berra, 6 yaşında Hisarcık'ta geçirdiği kazanın ardından sağ kolunu kaybetti.

        İki yıl önce arkadaşlarından etkilenerek masa tenisine başlayan Berra, okulunun beden eğitimi öğretmeni Mustafa Demirci'nin yönlendirmesiyle katıldığı okullararası turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli masa tenisi antrenörü Halil Adak ile tanıştı.

        Antrenör Adak, Berra’yı Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı’na davet ederek ona özel antrenman programları hazırladı. Berra, okuldan sonra her gün gidiş-geliş 40 kilometre yol katederek antrenmanlara devam ediyor.

        - "Milli takım daveti aldım, çok gururluyum"

        Masa tenisçi Berra Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisine büyük bir merak duyduğunu ve spor yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Her gün düzenli olarak antrenmanlara katıldığını ve iki yıldır yoğun şekilde çalıştığını belirten Berra, şöyle konuştu:

        "6 yaşında trafik kazası geçirdim ve sonrasında kolum ampute oldu. Masa tenisini arkadaşlarımdan gördüm ve çok merak ettim. Aslında başlangıçta hiçbir şey bilmiyordum ama iki yıldır oynuyorum. Elimden geldiğince antrenmanlara katılmaya çalışıyorum, ihmal etmiyorum. Azimli ve disiplinli bir şekilde çalışıyorum. Milli takım daveti aldım, çok gururluyum. Bu yolda yürümeye devam edeceğim. 2028 Paralimpik Oyunları'na da hocalarımın destekleriyle katılmayı hedefliyorum. Milli takım formasını giymek için elimden geleni yapacağım. Eminim, milli takım için oynamak çok başkadır. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için her şeyimi vereceğim"

        Berra, masa tenisine başladığında tek koluyla hareketleri öğrenmekte zorlandığını belirterek, şu anda oynamanın kolay olduğunu dile getirdi.

        - Antrenör Adak: "Berra, sıkı ve disiplinli çalışıyor"

        Antrenör Halil Adak ise Berra'nın özverili şekilde çalışmalarına devam ettiğini, masa tenisinde devamlılığın önemli olduğunu ifade etti.

        Sporcusuyla ile ilgili hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Adak, şunları kaydetti:

        "Berra'yı okullararası minikler müsabakasında gördüm. Görür görmez de beden eğitimi öğretmeniyle irtibata geçtim. Kocasinan Belediyesi masa tenisi salonuna ve takımına davet ettik. Her gün kendisi Kıranardı Mahallesi'nden geliyor. Berra ile ilgili en yakın hedefimiz, 2028 ve 2032 Paralimpik Oyunlar. Berra, sıkı ve disiplinli çalışıyor. Devamlılığı sürdükçe başarı gelecektir. Berra, şu anda milli takım kampına davet edildi. Tabii ki hedefimiz Berra'nın milli takım forması altında İstiklal Marşı'mızı uluslararası müsabakalarda söyletmesi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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