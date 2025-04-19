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        Melikgazi Belediye Başkan Palancıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçen yıl başlatılan "mobil başkan" uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:20
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        Melikgazi Belediye Başkan Palancıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçen yıl başlatılan "mobil başkan" uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" etkinliğinde vatandaşlarla görüştü.

        Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekibiyle mahalleleri gezerek vatandaşlarla bulaşacaklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz mobil başkan uygulaması ile birçok mahallemizi gezmiş, vatandaşlarımızın taleplerini dinlemiştik. Göreve geldiğimizden beri Kazım Karabekir Mahallemize çok güzel hizmetler yaptık. Burada 2. etap kentsel dönüşüm çalışmasına başladık. İhaleleri tamamladık. Kentsel dönüşümle mahallemiz güzel bir mahalle oldu. Buraya parklar, yollar, kütüphane, pazar yeri, sağlık merkezi, 3 okul ve spor sahası gibi birçok yatırım yaptık."

        Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Dönmez ve mahalle sakinleri de yapılan hizmetler için Palancıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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