Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, yağmur ve şükür duasına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'nde bu yıl 508'incisi gerçekleştirilen yağmur ve şükür duasına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, mahalle muhtarlığı tarafından her yıl bahar mevsiminde organize edilen programa katılarak, bölge sakinleriyle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

508 yıldır süren geleneğin birlik ve beraberliğin, toprağa ve emeğe verilen değerin göstergesi olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, "Yağmur ve şükür duası için yine hep birlikteyiz. Yemliha'mızın asırlardır süregelen bu güzide geleneğini yaşatmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Tam 508 yıldır devam eden bu kültürü birlik ve beraberlik içinde sürdürmek, bizler için büyük bir nimet." ifadelerini kullandı.

Program, "Başkan sizi dinliyor" etkinliği kapsamında, vatandaşların talep ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi.