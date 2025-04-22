Melikgazi Belediyesinin AB destekli projesi WSIS Prizes 2025't finale kaldı

Melikgazi Belediyesinin Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürüttüğü "İklim Değişikliği ile Mücadelede Dijital Belediyecilik Hizmetlerinin Artırılması (DigiEdu Project)" adlı projesi, WSIS Prizes 2025’te finale kaldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen WSIS Prizes 2025'te, e-Environment (e-Çevre) kategorisinde Melikgazi Belediyesinin DigiEdu projesi finalde yer alan projelerden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dijital belediyeciliğin çevresel sürdürülebilirlikle entegre edildiği projelerinin, hem AB tarafından desteklendiğini hem de uygulama örneği olarak ilgi gördüğünü belirtti.

Palancıoğlu, "Projemizin dünya çapında ses getiren WSIS Ödülleri'nde finale kalması, ilçemizin vizyoner yaklaşımlarının ve kurumsal kapasitesinin önemli bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın desteğiyle bu başarıyı ödülle taçlandırmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi oylamaya katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.