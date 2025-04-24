Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, çocukların sanatla buluştuğu sergiyi açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile Yahyalı İlçe Milli Eğitim Kurumları iş birliğinde hayata geçirilen "23 Nisan Çocuk Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, çocukların sanatla buluştuğu sergiyi açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile Yahyalı İlçe Milli Eğitim Kurumları iş birliğinde hayata geçirilen "23 Nisan Çocuk Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet veren Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenen "23 Nisan Çocuk Sergisi"nde, minik sanatçıların el emeği ve hayal gücünden oluşan eserler sanatseverlerle buluştu.

        Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına 23 Nisan’ı armağan ettiğine dikkat çekerek, dijital bağımlılık ve kötü alışkanlıkların tüm ebeveynleri kaygılandırdığını, çocukları sporla, eğitimle, kültürel çalışmalar ve değişik etkinliklerle buluşturmak istediklerini ifade etti.

        Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan da Sanat Galerisi'nin kapılarını açan Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu ise Türkiye genelinde 5, Kayseri'de 3 yıldır hizmet veren bir vakıf olduklarını belirterek, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

        Serginin sonunda, dereceye giren öğrencilere ödüller verilirken, Büyükkılıç ve beraberindekiler sergideki eserleri inceledi.

        Sergiye, Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Yem fiyatları düşebilir
        Yem fiyatları düşebilir
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Kayseri'de düzenlenecek
        17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Kayseri'de düzenlenecek
        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin çocuk koşusu tamamlandı
        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin çocuk koşusu tamamlandı
        16 yaşındaki Şaban'ın öldürüldüğü davada 2 sanığa hapis cezası
        16 yaşındaki Şaban'ın öldürüldüğü davada 2 sanığa hapis cezası
        Kayseri'de çiftçilere 238 ton tohum dağıtıldı
        Kayseri'de çiftçilere 238 ton tohum dağıtıldı
        Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerinde inceleme yaptı
        Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerinde inceleme yaptı
        Kayseri Şeker'de sezonun ilk tohumu Yeşilhisar'da toprakla buluşturuldu
        Kayseri Şeker'de sezonun ilk tohumu Yeşilhisar'da toprakla buluşturuldu