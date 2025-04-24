Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2. etap kentsel dönüşüm konutlarının temeli atıldı

Melikgazi Belediyesinin Kazım Karabekir Mahallesi'nde 20 blok ve 794 daireden oluşan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları’nın temeli atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, 6 Şubat depreminde Kayseri'de can kaybı olmamasının bir sebebinin de başarılı kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kazım Karabekir Mahallesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda seçkin bir mahalle olduğunu ifade etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kazım Karabekir'de kentsel dönüşümle daireleri vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

Belediye olarak depreme karşı çeşitli önlemler aldıklarını anlatan Palancıoğlu, ilçeyi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dayanıklı hale getirdiklerini vurguladı.

Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 1. etap kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"1. etap çalışmalarımız kapsamında 3 okul, sağlık ocağı, kütüphane başta olmak üzere parklar, spor salonları gibi birçok hizmeti mahallemize kazandırdık. 130 bin metrekare alanda, 2 bin daire ve 200'e yakın dükkandan oluşan, yaklaşık güncel bedeli 3 milyar liranın üzerinde bir çalışma orada tamamlandı. 2. etap çalışmalarımız kapsamında burada toplam 20 bloktan oluşan yaklaşık 800 daire ve dükkan olacak. Güncel maliyeti 2,5 milyar liralık bir yatırım. 9 farklı müteahhit firmamızla çalışıyoruz. Melikgazi Belediyesinin bir yıllık bütçesinin yaklaşık 2 katını biz 6 yılda kentsel dönüşüm çalışmalarında harcayarak binlerce vatandaşımızı ev sahibi yaptık."