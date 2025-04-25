Kayserili üreticilere arılı kovan dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte arıcılığın gelişimini desteklemek amacıyla 300 üreticiye 600 arılı kovan dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kovan Sizden, Arı Bizden Projesi" kapsamındaki dağıtım, sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla saat 04.00'de yapıldı.

Kentte arıcılık ve arı ürünlerinin gelişimini desteklemek, arıcılık sertifikası olan üretici ve üretici adaylarına ekonomik katkı sağlamak amacıyla arılı kovanlar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi otoparkında üreticilere verildi.

Dağıtım törenine, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Mücahid Soyak, Mustafa Türkmen, daire başkanları ile üreticiler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkıklıç, tebrik ettiği ekibinin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Üretimi teşvik etmek amacıyla vatandaşlara destek olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Bu işe hobi mantığında başlatıp, profesyonelliğe dönüştürmek suretiyle KAYMEK bünyesinde kurs verdiğimiz kursiyerlerimize arılı kovan desteğinde bulunuyoruz. Şu an 300 üreticimize 2'şer kovan veriyoruz. Ayrıca gençlerimizi teşvik etmek amacıyla Sarız'da 15 gencimize 10'ar kovan, Özvatan'da ise 25 kardeşimize 10'ar kovan dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, belediyenin tarım ve hayvancılık alanındaki destekleriyle Türkiye'de lider konumda yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece arı, tavuk, koyun dağıtmakla değil, yem bitki çeşitleri ve bakliyat çeşitleriyle vatandaşlarımızı yüreklendirmeye çalışıyoruz. Belediyemiz, büyükşehirler arasında tarım ve hayvancılığa en çok yatırım yapan bir büyükşehir olarak anılıyor, ilk sırada yer alıyor. Son 5 yıllık süreçte 1 milyar liraya yakın yatırımla çalışma yapmış ve vatandaşlarımıza destek olmuş durumdayız. Arıcılıkla ilgili yine bir katkıda bulunmak için bu sezon da desteğimizi verdik."

Hobi olarak arıcılık yapan Barbaros Suna ise kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Üretici Kazım Palaslıoğlu da belediyenin destekleriyle arıcılığa başladığını dile getirerek, "Özellikle kırsal kesimlerde arıcılık yapanlar veya hobi niyetine arıcılığa başlayanlar için çok güzel bir proje." dedi.