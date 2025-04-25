Kayseri'de "Uşşak Faslı" konseri düzenlenecek

Konser, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 19.30'da ücretsiz olarak izlenilebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan'da gerçekleşecek konser, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilecek.

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