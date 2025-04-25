Kayseri'de "Uşşak Faslı" konseri düzenlenecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Uşşak Faslı" konseri düzenlenecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Uşşak Faslı" konseri düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan'da gerçekleşecek konser, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilecek.
Konser, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 19.30'da ücretsiz olarak izlenilebilecek.
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