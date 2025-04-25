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        Kayseri'de "Uşşak Faslı" konseri düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Uşşak Faslı" konseri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:13 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:13
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        Kayseri'de "Uşşak Faslı" konseri düzenlenecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Uşşak Faslı" konseri düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan'da gerçekleşecek konser, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilecek.

        Konser, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 19.30'da ücretsiz olarak izlenilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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