Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Romatizmal hastalıkların vücuttaki etkileri yapay zeka ile görselleştirildi

        Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerince açılan sergide, romatizmal hastalıkların vücuda verdiği hasarlar, tedavi öncesi ve sonrası durum yapay zeka desteğiyle hazırlanan fotoğraflarla anlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:26 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romatizmal hastalıkların vücuttaki etkileri yapay zeka ile görselleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerince açılan sergide, romatizmal hastalıkların vücuda verdiği hasarlar, tedavi öncesi ve sonrası durum yapay zeka desteğiyle hazırlanan fotoğraflarla anlatılıyor.

        "Romatizmal hastalıklar görünmez değildir" konulu sergi, Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Sanat Galerisi'nde açıldı.

        ERÜ İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Soner Şenel ile Çocuk Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan'ın hazırladığı serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile bölümün takibindeki hastalar ve uzman doktorlar katıldı.

        Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, hem vatandaş olarak hem de doktor olarak gezdiği serginin hastalığa dikkati çekmek için önemli olduğunu söyledi.

        Doç. Dr. Şenel de romatizmal hastalıkların hem halk arasında hem de hekimler arasında istenilen ölçüde bilinmediğini belirterek, sergiyi hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıklarını ifade etti.

        Hastalığı bilinir hale getirmek istediklerini dile getiren Şenel, "Romatizma erken teşhis ve tedavi olmazsa hasar bırakıyor. Fotoğraflarda tedavi öncesi ve sonrası hallerde mevcut. Fotoğraflarda yapay zeka kullandık hem bilimden, teknolojiden geri kalmamak hem de yapay zekayı doğru kullanmak adına. Eğer siz yapay zekayı kontrol etmezseniz o sizi kontrol ediyor. Mesela ben deformiteli hasta resmi yüklediğimde o otomatik bunu düzeltiyor." dedi.

        Doç. Dr. Kısaarslan da bölüm olarak yenidoğandan 18 yaşına kadar romatizmal hastalığı olan çocuklara hizmet verdiklerini belirti.

        Sergide, çocuklardaki romatizmal hastalıklara da yer verdiklerini söyleyen Kısaarslan, "Bunların bir kısmı akut hastalık dönemindeki görseller, bir kısmı da kronik dönemdeki görseller. Cilt bulgusu, eklem bulgusu ön planda olan hastaların fotoğraflarına yer verdik." diye konuştu.

        38 fotoğrafın yer aldığı sergi, 4 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, söyleşide konuştu:
        Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, söyleşide konuştu:
        Nesrin Boysan Anaokulu öğrencileri açık hava sınıflarında ders işliyor
        Nesrin Boysan Anaokulu öğrencileri açık hava sınıflarında ders işliyor
        TSYD Kayseri Şube Başkanlığına Doğan Havur seçildi
        TSYD Kayseri Şube Başkanlığına Doğan Havur seçildi
        Erciyes'e nisan karı
        Erciyes'e nisan karı
        Erciyes'e nisan ayında kar yağdı
        Erciyes'e nisan ayında kar yağdı
        Kayseri İl Sağlık Müdürü Erşan, ebelerle buluştu
        Kayseri İl Sağlık Müdürü Erşan, ebelerle buluştu