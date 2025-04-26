Romatizmal hastalıkların vücuttaki etkileri yapay zeka ile görselleştirildi

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerince açılan sergide, romatizmal hastalıkların vücuda verdiği hasarlar, tedavi öncesi ve sonrası durum yapay zeka desteğiyle hazırlanan fotoğraflarla anlatılıyor.

"Romatizmal hastalıklar görünmez değildir" konulu sergi, Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Sanat Galerisi'nde açıldı.

ERÜ İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Soner Şenel ile Çocuk Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan'ın hazırladığı serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile bölümün takibindeki hastalar ve uzman doktorlar katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, hem vatandaş olarak hem de doktor olarak gezdiği serginin hastalığa dikkati çekmek için önemli olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Şenel de romatizmal hastalıkların hem halk arasında hem de hekimler arasında istenilen ölçüde bilinmediğini belirterek, sergiyi hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıklarını ifade etti.