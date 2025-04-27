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        Kayseri'de zabıta ekiplerinden özel gereksinimli Asya'ya doğum günü sürprizi

        Kayseri'de zabıta ekipleri, özel gereksinimli Asya Kocakaya'ya doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:32
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        Kayseri'de zabıta ekiplerinden özel gereksinimli Asya'ya doğum günü sürprizi
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        Kayseri'de zabıta ekipleri, özel gereksinimli Asya Kocakaya'ya doğum günü sürprizi yaptı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, mesleği çok sevdiğini öğrendikleri Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören Asya'nın 8’inci yaş günü için özel bir kutlama hazırladı.

        Evinden alınarak Zabıta Merkez Amirliği'ne getirilen Asya, burada personel tarafından konfetiler ve "İyi ki doğdun Asya" sloganlarıyla karşılandı.

        Şaşkınlık yaşayan ve çok mutlu olan Asya, fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasını kesti.

        Asya, zabıta telsizinden anons da yaparak, tüm ekibe teşekkür etti.

        Kutlamaya katılan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Asya'nın yeni yaşını kutlayarak, "Artık sen bizim zabıta neferimizsin. Bu mesleği sevdiğin için sana çok teşekkür ederiz. Asya'nın bu talebini duyduğumuzda çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Asya'mıza ve ailesine selamlarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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