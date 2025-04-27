Başkan Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başkan Sizi Dinliyor" programı kapsamında Zümrüt Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başkan Sizi Dinliyor" programı kapsamında Zümrüt Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar programda, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, mahalleri gezdiklerini ve vatandaşla doğrudan iletişim kurduklarını ifade etti.
Yapılan hizmetlerle her bölgenin değer kazandığını belirten Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi"yle ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı.
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