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        Kayseri Sanayi Odası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:17 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:23
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        Kayseri Sanayi Odası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        KAYSO Toplantısı Salonu'nda Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, meclis başkanlık divanı, meclis üyeleri, meslek komiteleri, disiplin kurulu, yüksek istişare kurulu ve il genç girişimciler icra kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İstanbul, Kütahya ve Elazığ’da yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de nüfusun yüzde 75'inin, sanayi tesislerinin ise yüzde 65'inin riskli bölgelerde yer aldığını vurgulayan Büyüksimitci, "Bu gerçeği görerek sanayi üretimimizi daha güvenli alanlara taşımak zorundayız. Allah korusun Marmara Bölgesi'nde yaşanacak yıkıcı bir depremin altından kalkmamız çok zor olur. Daha öncede dile getirdiğimiz Orta Anadolu Üretim Havzası, bugün çok daha hayati bir önem kazandı. Sadece Marmara'ya bağımlı bir sanayi yapısı, tüm ülkemizin ekonomik güvenliği açısından ciddi riskler taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Türkiye ekonomisinin bir yandan enflasyonla mücadeleye devam ederken, diğer yandan büyüme hedeflerini sürdürme çabası içinde olduğunu dile getiren Büyüksimitci, şunları kaydetti:

        "Enflasyon oranları hala yüksek seviyelerde seyretmekte. Bu da hem üretim maliyetlerini artırmakta ve iç piyasada daralmaya neden olmaktadır. Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikaları çerçevesinde faiz oranlarında tekrardan yukarı yönlü adımlar görüyoruz. Bu durum krediye erişimi zorlaştırmakta, yatırım iştahını sınırlamaktadır. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli. İhracatçıya düşük faizli, uzun vadeli özel kredi modeli geliştirilmeli, makine yenilemek isteyenlere faiz avantajı sunulmalı ve stok finansmanında da en az 6 ay ödemesiz bir dönem sağlamalı."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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