Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de trafik polislerinden "yaya geçidi" denetimi

        Kayseri'de trafik polisleri tarafından "yaya geçidi" denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de trafik polislerinden "yaya geçidi" denetimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de trafik polisleri tarafından "yaya geçidi" denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda "yaya geçidi" denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, sürücülerin dikkatini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla denetim yaptı.

        Denetimlerde, yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara yol vermeyen sürücülere, Trafik Kanunu'nun 74/B maddesinden 4 bin 512 lira para cezası kesildi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli komiser Murat Aranmış, AA muhabirine, yayaların güvenliği için "yaya geçidi" uygulaması yaptıklarını söyledi.

        Kentteki birçok noktada uygulama yaptıklarını belirten Aranmış, "Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara yol vermeyen araç sürücülerine cezai işlemler uyguluyoruz. Buradaki amacımız ceza uygulamak değil, yayaların güvenliğini sağlamak. Uygulamalarımız devam edecek. Amacımız cezalandırmak değil, yayalara yol verme kültürünü oluşturmak." diye konuştu.

        Aranmış, araç sürücülerini ve yayaları daha dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

        Yaya Kazım Hekimoğlu da denetimlerin toplumun yararı için yapıldığını dile getirdi.

        Çalışmalarından dolayı trafik polislerini tebrik eden Hekimoğlu, "Yayaların geçit üstünlükleri için denetim yapıyorlar. Yayaların haklarını koruyorlar. Emniyetimize teşekkür ederim. Bu denetimler devam etmeli. Bu olması gereken. Bir taşıtın yayaya öncelik vermesi gerekiyor. Tabii yayalarında dikkatli olması lazım. Önce can güvenliği." dedi.

        Kent genelinde, denetimler kapsamında yaklaşık 4 ayda, yayalara yol vermeyen 3 bin 492 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek

        Benzer Haberler

        Kayseri Sanayi Odası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Sanayi Odası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Erciyes Üniversitesi'nde "Kültepe" konulu program düzenlendi
        Erciyes Üniversitesi'nde "Kültepe" konulu program düzenlendi
        Kayseri Bilim Merkezi ve Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne KAYBİS istasyonu...
        Kayseri Bilim Merkezi ve Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne KAYBİS istasyonu...
        Başkan Büyükkılıç, Marmara Kariyer Fuarı'nda panele katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Marmara Kariyer Fuarı'nda panele katıldı
        Olimpiyat üçüncüsü işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen'in gözü zirv...
        Olimpiyat üçüncüsü işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen'in gözü zirv...
        Kayseri'de drift atan sürücüye 50 bin 726 lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift atan sürücüye 50 bin 726 lira ceza kesildi