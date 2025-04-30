Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldır firari olan ve 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.Ç'yi yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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