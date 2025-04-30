Kayseri'de katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde, 9 yılda 339 milyon 595 bin kilovatsaat elektrik üretildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Molu bölgesindeki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde katı atıklar işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Bu kapsamda işletmeye alındığı günden bu yana tesiste, toplam 3 milyon 144 bin 962 ton evsel nitelikli atık bertaraf edildi.

11 bin metrekare üzerine kurulu modern teknolojinin kullanıldığı yıllık üretim kapasitesi 500 ton olan topraksız serada, bugüne kadar toplam 4 bin 250 ton domates üretimi yapıldı.