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        Kayseri'de katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde, 9 yılda 339 milyon 595 bin kilovatsaat elektrik üretildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:00
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        Kayseri'de katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde, 9 yılda 339 milyon 595 bin kilovatsaat elektrik üretildiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Molu bölgesindeki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde katı atıklar işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

        Bu kapsamda işletmeye alındığı günden bu yana tesiste, toplam 3 milyon 144 bin 962 ton evsel nitelikli atık bertaraf edildi.

        11 bin metrekare üzerine kurulu modern teknolojinin kullanıldığı yıllık üretim kapasitesi 500 ton olan topraksız serada, bugüne kadar toplam 4 bin 250 ton domates üretimi yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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