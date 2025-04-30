Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:02 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesini ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Hacılar Belediyesinin yeni hizmet binasını ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Büyükkılıç, belediye personeline kolaylık dileyerek, yeni binanın da hayırlı olmasını temenni etti.

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a misafirperverliği için teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bu güzel bölgeye elbette ilçe belediye başkanımız Bilal kardeşimiz yatırımlarını yapıyor. Büyükşehir Belediyesi bağlamında bizim de desteklememiz gereken ve projelerle burayı yaşanabilir ve cazibe merkezi olarak kabul edilecek konuma getirmek amacıyla KASKİ'miz ile elektrik şirketimizle ya da diğer birimlerle ilgili yapılacak yatırımlar konusunda değerli kardeşlerimizi dinliyoruz. Ona göre de yol alıyoruz. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bu güzel ilçemizde bulunmaktan keyif aldığımızı da böylece paylaşmak istiyorum."

        Özdoğan da Hacılar ilçesine katkılarından dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Öte yandan Büyükkılıç, ilçe esnafına bereketli kazançlar dileyerek, talep ve önerilerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!
        Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü m...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü m...
        Başkan Çolakbayrakdar, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını...
        Başkan Çolakbayrakdar, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını...
        Kayseri'de 11'inci kattaki dairede çıkan yangında dumandan etkilendi
        Kayseri'de 11'inci kattaki dairede çıkan yangında dumandan etkilendi
        Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor
        Kayseri'de katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ihracat rakamlarını değerlendirdi