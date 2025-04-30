Kayseri'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.
Elmalı Mahallesi'ndeki krom madeninde işçilerin çalıştığı esnada göçük meydana geldi.
Maden çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
Göçük altında kalan 2 işçi kısa süreli çalışmanın ardından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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