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        Hacılar Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

        Hacılar Belediyesi, personelin çalışma ortamlarında güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışabilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:01
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        Hacılar Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
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        Hacılar Belediyesi, personelin çalışma ortamlarında güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışabilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitimde konuşan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sağlık ve güvenlik açısından personellerin eğitimlerine önem verdiklerini ifade etti.

        Verilen eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği bilinci, kişisel koruyucu donanım kullanımı, çalışma mevzuatı ve çalışanların yasal hakları, iş kazalarının önlenmesi, ergonomik ve fiziksel riskler, acil durumlarda alınması gereken önlemler, meslek hastalıkları ve ilkyardım uygulamaları gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

        Eğitimlerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde devletin, iş verenin ve çalışanın sorumluluklarına dikkat çekilerek, güvenli bir çalışma ortamının nasıl oluşturulabileceği anlatıldı.

        Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan personellere de sertifika verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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