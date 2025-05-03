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        Kayseri'de 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:47
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        Kayseri'de 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'ndeki yol kontrolünde 2 yolcu otobüsünü durdurdu.

        Çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine araçlarda yapılan aramada 1,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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