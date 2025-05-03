Kayseri'de 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine araçlarda yapılan aramada 1,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'ndeki yol kontrolünde 2 yolcu otobüsünü durdurdu.

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