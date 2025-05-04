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        Melikgazi Belediyesi yapımı tamamlanan 2 sağlık merkezinin çevre düzenlemesini yapıyor

        Melikgazi Belediyesi, Şirintepe ve Selçuklu mahallelerinde yapımında sona gelinen 2 sağlık merkezinin çevre düzenleme, peyzaj ve otopark çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:21
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        Melikgazi Belediyesi yapımı tamamlanan 2 sağlık merkezinin çevre düzenlemesini yapıyor
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        Melikgazi Belediyesi, Şirintepe ve Selçuklu mahallelerinde yapımında sona gelinen 2 sağlık merkezinin çevre düzenleme, peyzaj ve otopark çalışmalarına başladı.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye 5 yılda 15 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını ifade etti.

        Şirintepe ve Selçuklu mahallelerinde yapılan 2 yeni sağlık merkezine çevre düzenlemesi yaptıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda Şirintepe Mahallemizde büyük bir ihtiyacı giderecek olan Fatma-Halit Çataloğlu ve yine Selçuklu Mahallemizde büyük bir bölgeye hizmet verecek olan Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmalar başladı. Çevre düzeni çalışmalarımızın içinde bazalt taş yapımı, yaya yolu, otopark, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları yer alıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra peyderpey sağlık merkezlerimizin açılışını yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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