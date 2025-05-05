Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförünün yargılanmasına devam edildi

Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Sanık avukatının talebini reddeden mahkeme heyeti, gelmeyen 2 tanığın gelecek celse hazır edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Müvekkilinin, asıl şoför yorulduğu için direksiyona geçtiğini öne süren sanık avukatı, kazanın üzerinden 2 yılı aşkın süre geçtiğini belirterek, müvekkilinin yurt dışı yasağı adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

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