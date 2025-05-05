Pınarbaşı Belediyesinden bir vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım desteği

Kayseri'de Pınarbaşı Belediyesi personeli, bir ilçe sakininin evini temizleyip, kişisel bakım desteği sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye personeli, Kayaaltı Mahallesi'nde yalnız yaşayan B.Ö'nün yaşam alanını temizleyip, kişisel bakım desteği verdi.

Ekipler, evinde temizlik çalışması yaptıkları B.Ö'yü daha sonra berbere götürüp tıraşını yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Deniz Yağan, sosyal belediyeciliğin sadece büyük projelerle değil, insan hayatına dokunan hizmetlerle de olduğunu belirtti.

Yardımlaşma ve dayanışmanın önemli olduğunu anlatan Yağan, "Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Ekiplerimiz, mahalle muhtarlarımız ve sosyal hizmet birimimizle koordineli şekilde hareket ediyor. Yaşlı, engelli veya yalnız yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyip hızlıca destek oluyoruz. Bu hizmetlerimizi düzenli hale getirerek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.