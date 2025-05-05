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        Kayseri emniyetine 2. ERVA Spor Okulları Tekvando Müsabakası'nda 14 birincilik

        Kayseri'de Emniyet ERVA Spor Kulübü, 2. ERVA Spor Okulları Tekvando Müsabakası'nda 14 birincilik kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:32 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:32
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        Kayseri emniyetine 2. ERVA Spor Okulları Tekvando Müsabakası'nda 14 birincilik
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        Kayseri'de Emniyet ERVA Spor Kulübü, 2. ERVA Spor Okulları Tekvando Müsabakası'nda 14 birincilik kazandı.

        Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada, ERVA Spor Okulları mücadele etti.

        Müsabakada, Emniyet ERVA Spor Kulübü, 14 birincilik, 13 ikincilik ve 21 üçüncülük elde etti.

        Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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