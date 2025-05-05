Kayseri emniyetine 2. ERVA Spor Okulları Tekvando Müsabakası'nda 14 birincilik
Kayseri'de Emniyet ERVA Spor Kulübü, 2. ERVA Spor Okulları Tekvando Müsabakası'nda 14 birincilik kazandı.
Kayseri'de Emniyet ERVA Spor Kulübü, 2. ERVA Spor Okulları Tekvando Müsabakası'nda 14 birincilik kazandı.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada, ERVA Spor Okulları mücadele etti.
Müsabakada, Emniyet ERVA Spor Kulübü, 14 birincilik, 13 ikincilik ve 21 üçüncülük elde etti.
Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
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