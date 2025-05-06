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        Kayseri'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, Kayseri'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:23 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:23
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        Kayseri'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
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        Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, Kayseri'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Gültepe Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, programda yaptığı konuşmada, toplumsal ve kültürel bütünleşmede önemli bir yere sahip olan bayramların, toplum bireylerinin birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaştıkları, yardımlaşma ve paylaşımların arttığı, mutluluk, sevgi ve huzurun yaşandığı günler olduğunu belirtti.

        Hıdırellez'in kültürel bir miras olduğunu, kıştan yaz aylarına geçişin geçmişte büyük coşkuyla kutlanıldığını ifade eden Dursun, Hıdırellez'in hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Spor ve halk oyunu gösterilerinin sunulduğu etkinlikte, çuval, yumurta ve yoğurt içinde madeni para bulma yarışları yapıldı.

        Etli pilav ikram edilen programa, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı ve vatandaşlar katıldı.

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