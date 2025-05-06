Büyükşehir Belediyesi, "Aileler yarışıyor" etkinliği düzenlenecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs Pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde 2025 Aile Yılı ve Anneler Günü'ne özel etkinlikler düzenlenecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.