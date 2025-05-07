Kayserili ilkokul öğrencilerinden şehrin altyapısı ve tarıma katkı sağlayacak proje

Talas Belediyesi e-Spor ve İnovasyon Merkezi Teknoloji Takımının TEKNOFEST KKTC'de Sosyal İnovasyon alanında birinci olan "Damlalardan Enerji, Geleceğe Kazanç Projesi" dikkati çekti.

Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi'nde sorumlu Elektrik Elektronik Mühendisi Yusuf Furkan Köse, 4. sınıf öğrencileri Eymen Berber, Eren Koç , ⁠İbrahim Obaydioğlu ve 3. sınıf öğrencisi ⁠Muhammed Selim Ergenç ilkokul seviyesinde "Damlalardan Enerji, Geleceğe Kazanç Projesi" ile Sosyal İnovasyon alanında 625 bin proje arasından birincilik elde etti.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda artan enerji ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla yenilebilir enerji alanında açık olduğunu fark ettiklerini, aynı zamanda kuraklığa da çözüm bulmak istediklerini söyledi.

Projenin şehir altyapısına ve tarım alanlarına katkı sağlayacağını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Elde edilen elektrik enerjisi, düşük güçlü elektronik sistemlerde kullanılabilir veya enerji depolama birimlerinde biriktirilerek daha sonra değerlendirilir. Aynı zamanda sistem, toplanan yağmur suyunu filtreleme, arıtma ve mineral dengeleme aşamalarından geçirerek içilebilir su haline getirir. Bu iki işlev, hem yenilenebilir enerji üretimi hem de su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından önemli bir çevresel katkı sağlar. Sistem, şehir altyapılarına, tarım alanlarına ve bireysel konutlara entegre edilebilir ve iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi bir çözüm sunar."