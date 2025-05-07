Kayseri'de AÜB Üniversite Tanıtım Fuarı yapılacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından her yıl düzenlenen ve gençlerin geleceklerini planlama sürecinde önemli rol oynayan Üniversite Tanıtım Fuarına ev sahipliği yapacak.

​​​​​​​ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-30 Mayıs tarihleri arasında 14 ilde geçekleştirilecek fuarın Kayseri ayağı, 16 Mayıs Cuma günü ERÜ Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü ve AÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite tercihi yapacak aday öğrencileri fuara davet eti.

AÜB'e üye üniversiteler olarak var güçleriyle öğrencilere yardımcı olmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Düzenlenecek fuarlarda üniversitelerimizin alanında uzman akademik ve idari personelleri, bu yıl YKS sınavı sonrası tercih yapacak aday öğrencilerimize, danışmanlık konusunda yardımcı olarak kariyer planlamalarına önemli ölçüde destek sağlayacaklar. Aynı zamanda yine AÜB tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirecek AR-GE Proje Pazarı da Erciyes Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirerek, 'Mühendislik ve Temel Bilimler', 'Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri', 'Tarım Gıda ve Çevre Bilimleri', 'Sosyal ve Beşeri Bilimler' olmak üzere 4 farklı kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri verilecektir. Etkinliğin düzenleneceği illerimizdeki tüm aday öğrencilerimizi fuarlarımızı ziyaret ederek, üniversitelerimizi yakından tanımaya davet ediyoruz."