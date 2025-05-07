Kayseri'de anaokulu öğrencileri geri dönüşümden yaptıkları kostümleri sergiledi
Kayseri'de anaokulu öğrencilerinin çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümler, defilede sergiledi.
Kayseri'de anaokulu öğrencilerinin çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümler, defilede sergiledi.
Nermin Eminoğlu Anaokulunda görevli Elif Arkalı'nın AB onaylı "eTwinning Projesi" kapsamındaki defile, okulun bahçesinde düzenlendi.
Karton, plastik tabak, naylon, düğme gibi atık malzemelerden farklı kıyafetler tasarlayan öğrenciler, kıyafetleri giyerek sergiledi.
Elif Arkalı, çöpe atılmak üzere ayrılan atıkları, velilerin de desteğiyle kostümlere dönüştürdüklerini, böylece çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Arkalı, defilede seslendirilen çevre konulu müzikleri de yapay zekayla oluşturduklarını belirtti.
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