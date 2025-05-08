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        Kayseri Şeker 2025 üretim yılı için avans takvimini açıkladı

        Kayseri Şeker, 2025 üretim yılı avans ödemelerini 29 Mayıs-10 Eylül tarihleri arasında yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:06
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        Kayseri Şeker 2025 üretim yılı için avans takvimini açıkladı
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        Kayseri Şeker, 2025 üretim yılı avans ödemelerini 29 Mayıs-10 Eylül tarihleri arasında yapacak.

        Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, çiftçiye destek vermek amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan avans ödemelerine ilişkin 2025 üretim yılı avans ödeme takvimi açıklandı.

        Buna göre, ödemeler 29 Mayıs-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçileri ekimden hasada kadar üretimin her aşamasında yalnız bırakmadıklarını belirtti.

        Çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendilerine vazife edindiklerini vurgulayan Akay, önceliklerinin her zaman çiftçinin mutluluğu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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