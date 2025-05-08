Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, gece koşusu düzenleyecek

19 Mayıs Gece Koşusu için numara dağıtımı ise etkinlik öncesi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek koşuya 16 yaş ve üzeri tüm sporseverler katılabilecek.

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