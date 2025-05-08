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        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, gece koşusu düzenleyecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel "19 Mayıs Gece Koşusu" düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:32
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        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, gece koşusu düzenleyecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel "19 Mayıs Gece Koşusu" düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek koşuya 16 yaş ve üzeri tüm sporseverler katılabilecek.

        5K parkurda düzenlenecek etkinlik için katılımcıların "sporaskayseri.com.tr" web sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

        19 Mayıs Gece Koşusu için numara dağıtımı ise etkinlik öncesi yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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